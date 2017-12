/ Con la idea de consolidar uno de sus más grandes anhelos musicales, el zuliano, D-Jota (Daniel Villalobos ) lanza su primer disco como solista en el que el género urbano prevalecerá con diversas fusiones latinas con las que el joven artista promete conquistarla industria de la música. Este material discográfico contiene 7 temas que cuenta con las colaboraciones de María Virginia Caldera, Tony Brouzee, César E, Gino y Pipo y Leo cada uno de ellos aportó un toque especial en este trabajo con el que muy pronto recorrerá varios países. “Este disco que llevará por nombre Review presentará una cronología de lo que ha sido mi carrera. Habrá géneros desde baladas, changa, rap, reggae y reggaetón clásico. Hay la incorporación de instrumentos como el ukelele que marcarán una diferencia en la música que quiero presentar al mundo”, dijo D-Jota . Los sencillos Dónde estás y Ya no te quiero serán los promocionales con los que el talento del zuliano espera consolidar su carrera de más de 10 años. Su paso por agrupaciones como Sampa’o, El clan, D-jota y Gino le permitió redefinir su estilo y crear una identidad propia que logró materializar con esta producción. “Es una gran responsabilidad, porque me gusta afrontar retos. He trabajado bastante duro para lograrlo y lo que me llena der satisfacción es que con esta producción tendré las oportunidad de inscribirme en los Grammys Latinos. Es un disco que me debo desde hace tiempo, lo hice para mí y para que el público lo disfrute. “Review” fue grabado en Miami con el respaldo de La Cueva Records y el ingeniero de sonido el venezolano Jean Paúl “El increíble”; cuenta con canciones románticas, de despecho y rumba que fueron producidas por Fernando Salas “Eyo Fuego”. Por lo pronto, D-Jota sigue trabajando para mostrarse como solista en un proyecto muy personal, ambicioso y con el que promete conquistar el corazón de sus seguidores por el mundo. Contactos: Instagram, Twitter y Facebook : @d_jota.musicCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi