El presidente de la Liga Profesional de Baloncesto, Alinson Chacón, aseveró este martes 26 de diciembre que "hemos venido" travesando "problemas" con la adquisición de divisas.En una entrevista realizada en el programa Primera Página transmitido por Globovisión, comentó que tiene tres años en los que "no hemos tenido acceso a las mismas", por lo que aseguró que ha "acarreado retraso" en los pagos de los jugadores importados y muchos equipos han "sido demandados" por dicha situación.A su vez, Chacón expresó que ha establecido contacto con el Ministro de Deporte y diversos entes gubernamentales, los cuales han "manifestado su apoyo", pero no han tenido nada en concreto.Por su parte, sostuvo que según la FIBA la temporada de baloncesto venezolano debía empezar con pasado octubre, sin embargo, aseveró que no haber comenzado en el tiempo estipulado "puede traer una serie de consecuencias" en contra la liga venezolana.Fuente: 2001.com.ve / VICCon Información de