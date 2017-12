/ No son pocas las películas que ha generado la celebración tradicional decembrina, enmarcadas en diferentes géneros, estilos e historias y algunas de ellas convertidas en clásicos. De esa abundante lista, seleccionamos varias de las más elogiadas por la crítica y aclamadas por el público. Son las siguientes:"Milagro en la Calle 34" (1990/ Les Mayfield): Remake del galardonado filme del mismo nombre de 1947. La trama se inicia durante el tradicional desfile de Thanksgiving organizado por los almacenes Macy’s. El hombre que encarna a Santa Claus se enferma y un anciano llamado Kris (Richard Attenborough) se ofrece a los responsables del evento para sustituirlo. Después del desfile, es contratado por dar a la perfección el tipo del personaje, pero todo se complica cuando él asegura que es el verdadero Santa y origina una serie de acontecimientos sorprendentes."Feliz Navidad" (2005/ Christian Carion): Basada en una historia real, relata cómo en diciembre de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, soldados alemanes, franceses y escoceses, ubicados en un frente de trincheras, dejan transitoriamente de lado sus diferencias para darse una noche de paz y tranquilidad en Nochebuena. Así, logran generar un vínculo directo que les hará cambiar su forma de ver la confrontación y de exponer ante el mundo una verdadera lección de humanidad. Estuvo nominada al Oscar como mejor filme de habla no inglesa, representando a Francia."Pesadilla antes de Navidad" (1993/ Tim Burton): Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, y queda prendado de ella, pero decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu de la misma. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo Sally, su novia, ve el error que está cometiendo. Sin duda, un filme divertido y terroríficamente maravilloso con personajes animados."Realmente amor" (2003/Richard Curtis): Durante la Navidad londinense, una serie de historias se entrelazan para contar situaciones divertidas y románticas. Desde la de un primer ministro hasta la de un ama de casa, una estrella de rock y un hombre recién separado, entre otras. Está protagonizada por un reparto de lujo, integrado por Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley y Liam Neeson, entre otros."Mi pobre angelito" (1990/Chris Columbus): Kevin McAllister es un niño de ocho años, miembro de una familia numerosa, que accidentalmente se queda abandonado en su casa cuando los suyos se marchan a pasar las vacaciones a Francia. El pequeño aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Marv, dos bribones que se proponen asaltar todas las casas cerradas de su vecindario."Qué bello es vivir" (1946/Frank Capra): Un clásico del cine incesantemente programado por esta época en las televisoras de medio mundo. Buenos sentimientos e inolvidables interpretaciones de James Stewart y Donna Reed, en torno a la historia de un hombre que contempla cómo hubiera sido la vida de los que le rodean si él no hubiera existido, paralelamente a la de un entrañable ángel que quiere conseguir sus alas perdidas."El Expreso Polar" (2004/Robert Zemeckis): Esta película infantil animada se ha convertido en todo un clásico. En una nevada noche de Navidad, un niño emprende un extraordinario viaje en tren hacia el Polo Norte. A partir de ese momento, comienza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo y le enseñará que la magia de la vida nunca desaparece.Aquilino José Mata/ EDCCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi