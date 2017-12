/ La historia de Eryk Anders no es demasiado inusual en las artes marciales mixtas, con una estatura de 1,88 metros y 84 kilos optó por el fútbol americano en su etapa universitaria. No se quedó ahí, llegó a firmar un contrato como agente libre con los Cleveland Browns. Tuvo una carrera más larga, pero nunca en el primer nivel.Al cumplir 30 años decidió dar el salto a la MMA, en las que tras 22 peleas amateur saltó al profesionalismo. En su carrera tiene un registro de 10 combates, todos victorias (6 por KO, 1 sumisión y 3 por puntos). Debido a sus grandes actuaciones, le vieron proyección y la UFC lo fichó en julio, allí tiene un gran futuro.Anders, nacido en una base aérea estadounidense en Filipinas, se permitió como conocedor de la materia, dar unas explosivas declaraciones en la que atacaba su anterior deporte. Al ser interrogado sobre los daños físicos que se producen en ambas disciplinas, fue contundente: "El fútbol es mucho más peligroso que las artes marciales mixtas. Incluso si te noquean, te recuperas durante dos meses. En fútbol puede que no te noqueen, pero te golpean continuamente. Un jugador de fútbol tiene una vida útil de 3 a 5 años si tiene suerte. Los chicos de MMA pueden competir más tiempo. Ahora que soy peleador mi cuerpo nunca se sintió mejor", aseguró el atleta.Unas declaraciones polémicas pero con algo de retaliación por no haber figurado en el mundo del fútbol americano como él hubiera querido; sin embargo en las artes marciales mixtas se está haciendo con una buena trayectoria y espera seguir brillando en la UFC.Con información de ASCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi