El rock, el soul, el rock and roll, el pop y la música electrónica mundial perdieron este año algunos de sus más emblemáticos compositores e intérpretes, entre ellos un imprescindible pionero estadounidnese como Chuck Berry y el llamado "Elvis Presley" francés, el reconocido Jhonny Hallyday, uno de los más recientes fallecidos en el mes de noviembre.Jhonny Hallyday, llorado por los franceses, murió de cáncer pulmonar / efeme.comResulta difícil medir el impacto y la huella de Chuck, el auténtico rey del rock and roll, ya que fue él uno de los primeros mitos de este estilo de música efervescente y juvenil que cambió de raíz la música popular en el siglo XX. Autor de temas inolvidables como "Johnny B. Goode" o "Maybellene", Berry falleció en marzo a los 90 años de edad en su domicilio a las afueras de San Luis (EE.UU.).A la muerte del Showman del rock and roll, también se sumó la desaparición de Tom Petty. Los melómanos de medio mundo lamentaron el inesperado fallecimiento a sus 66 años de quien fuera un enorme exponente del rock estadounidense, uno de los más intensos y apasionados, autor de himnos como "American Girl" y "Free Fallin".Los fans del sonido atormentado del grunge tuvieron que despedir también a Chris Cornell, cantante de Soundgarden o Audioslave, que se suicidó a los 52 años en Detroit (EE.UU.), mientras que un amigo íntimo de Cornell y líder de la banda superventas de "nu metal" Linkin Park, el vocalista Chester Bennington, también se quitó la vida a los 41 años en Los Ángeles.De un estilo totalmente diferente, maestro del piano más juguetón de los inicios del rock, Fats Domino, autor de canciones para la eternidad como "Blueberry Hill", murió a los 89 años en su amada y natal Nueva Orleans.Fast Domino, el pianista que brindó las mejores armonía al rock / cbsnewsNo faltaron los motivos para que los fans del rock echaran alguna lágrima ya que 2017 despidió a los conocidos guitarristas Gregg Allman, de Allman Brothers Band; Malcolm Young, de AC/DC; J. Geils, de The J. Geils Band, y Walter Becker, de Steely Dan.Malcolm Young, de la band AC/DC también falleció en 2017 / radiofides.comPero una de las muertes más lamentadas en el mundo de la música y el arte, fue la del "dios del rock francés", Johnny Hallyday, cuyos homenajes y funerales en París fueron de los más históricos jamás vistos en Francia, pese a que los restos del llamado también Elvis Presley fracés, fueron luego enterrados en la isla caribeña francesa de San Bartolomé (Saint Barth).Otros ídolos de la música, concretamente del country, que fallecieron en 2017 fueron Glen Campbell y Don Williams, el "crooner" Al Jarreau. Falleció también el talento del soul Charles Bradley, el rapero Prodigy -del dúo Mobb Deep-, y la estrella del pop juvenil de los años 70 David Cassidy.Con información de Efe