VENEZUELA: 'Luis Florido: Constituyente no pudo "humillar" a excarcelados ("a pesar del intento")'

/ El diputado opositor venezolano Luis Florido aseguró que los "presos políticos" excarcelados este fin de semana de Navidad no fueron humillados por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), "a pesar del intento" de este organismo plenipotenciario no reconocido por la oposición.Lea también Expresidente Quiroga: Liberación de presos políticos por la ANC demuestra que son rehenesFoto: Twitter @ANC_v"Al final, lo importante es el amor de una familia que se reúne en Navidad", fue el mensaje que publicó Florido en su Twitter acompañado de una foto de uno de los liberados.Estos son los momentos en los que se justifica la lucha para liberar a Los Presos Políticos, a pesar del intento de la ANC por humillarlos, no pudieron. Al final, Lo importante es el amor de una familia que se reúne en navidad.Foto: Larry Aparicio con su mamá pic.twitter.com/22kiIIGykM— Luis Florido (@LuisFlorido) 25 de diciembre de 2017 El pasado sábado la presidenta de la Comisión de la Verdad, órgano creado a instancias de la ANC, Delcy Rodríguez, informó de la recomendación a la justicia de medidas sustitutivas de cárcel para "más de 80" encarcelados por delitos relacionados por las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017, que dejaron más de 150 muertos. Poco después Rodríguez se reunió con un grupo de ellos en la sede de la cancillería en Caracas, en donde les pidió un "compromiso de respeto" con su excarcelación.#23Dic | Beneficiarios de las medidas alternativas de la privación de libertad de presuntos responsables en los hechos de violencia política en 2014 y en 2017, se presentan ante la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública en la sede de la @ANC_ve pic.twitter.com/pcIMmX2b7l— Constituyente (@ANC_ve) 23 de diciembre de 2017 A lo largo de la noche del sábado y la madrugada del domingo alrededor de 40 personas, entre los que se encuentran varios galardonados con el premio Sájarov que entrega el Parlamento Europeo a los que considera defensores de los derechos humanos, abandonaron los centros de reclusión en los que se encontraban.Lea también AFP: Los primos y enemigos que negocian salida a la crisis de Venezuela La liberación de todos los calificados por la oposición como "presos políticos" es una de las peticiones de los antichavistas en las negociaciones que mantienen con el representantes del Gobierno en República Dominicana y que busca una salida a la crisis que vive Venezuela desde hace meses. Está previsto que el siguiente encuentro tenga lugar el 11 y 12 de enero, una reunión sobre la que las dos partes se han mostrado optimistas de cara a llegar a acuerdos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi