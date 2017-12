/ El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, aseguró este martes que la tasa de homicidios del país estará por debajo de 24 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, la más baja de las últimas tres décadas, y que el año terminará con "algo más de 11 mil"."Recordemos que en el 2000 Colombia tenía 25 mil homicidios y este año vamos a tener algo más de 11 mil, es decir menos de 1.000 mensuales. Aquí llegamos a tener 2.100 mensuales, hoy tenemos una tasa que realmente hace que Colombia pueda mirar con tranquilidad los temas de no violencia", dijo Villegas en una rueda de prensa. El ministro destacó que 2017 ha sido un año "muy tranquilo en materia de muertes violentas" y aseguró que hasta el momento hay "niveles de rebajas de alrededor de 320 homicidios" con respecto a 2016. "Esa es la tasa más baja en más de tres décadas y en número de homicidios en cuatro décadas. Igualmente, han descendido la extorsión, terrorismo y subversión, piratería terrestre y todos los hurtos, con excepción del hurto a personas, que tuvo crecimiento", agregó. El jefe de la cartera de Defensa afirmó también que en 310 municipios, ubicados principalmente en los departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca y Bolívar, no se registraron homicidios. "La tasa más baja de homicidios la tiene este año Boyacá, con seis homicidios por 100 mil habitantes, bien por debajo inclusive de los promedios de los países más desarrollados", dijo. Asimismo, Villegas valoró que los departamentos de Norte de Santander (noreste) y Nariño (suroeste), que tienen una "situación compleja de seguridad", cuenten con 24 municipios sin homicidios. En Norte de Santander, fronterizo con Venezuela , está ubicado el Catatumbo donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), grupos de narcotraficantes y bandas criminales herederas de los paramilitares. Mientras que en Nariño, en la frontera con Ecuador, operan facciones de disidentes de las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales, que se disputan el control del negocio del narcotráfico, la minería ilegal y los vacíos dejados por la exguerrilla en la región. Destacó además que las ciudades donde hubo mayores descensos en el número de homicidios en el país son Villavicencio, Montería, Barranquilla, Cali y Bogotá, mientras que en tres, Medellín, Cartagena y Neiva, aumentaron las cifras de muertes violentas. "Hubo un descenso de 48 casos en esas tres semanas (de diciembre) en homicidios, es decir un descenso del 6%, se incautaron casi 1.000 armas de fuego en esas tres semanas", añadió el funcionario. De otro lado, aseguró que se redujeron en 5% las lesiones personales, principalmente en Villavicencio, Cartagena, Soacha, Medellín y Pasto. Sobre el cese el fuego bilateral con el ELN, que inició el pasado 1 de octubre y estará vigente hasta el próximo 9 de enero, Villegas aseguró que la fuerza pública lo ha cumplido "cabalmente", aunque dijo que es muy frágil por "su imperfección", por lo que considera se deben "corregir ciertos errores". "Primero la capacidad del mecanismo mismo y del acompañamiento. Segundo el número de acciones prohibidas contra la población civil, que si bien no están prohibidas serán perseguidas por la Fuerza Pública porque son delitos, pero si están dentro del cese el fuego dan mayor confianza y una mayor certeza de que hacia el futuro podremos tener un acuerdo de paz con el ELN", concluyó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi