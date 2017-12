/ "El 2017 lo cierro con mucha alegría, porque ha sido un año de consolidación para mi carrera internacional", comenta la actriz venezolana Malena González, al hacer un balance de su actividad artística en el año que finaliza. "Comencé a dar los primeros pasos audicionando para grandes cadenas de televisión internacional, como Netflix y Telemundo y además me solicitaron como protagonista para cuatro largometrajes".Pero agrega que su buena racha continuará en 2018, pues en enero iniciará en Cuba el rodaje de su próximo filme, titulado "The Rabbit". "Estará dirigido por la venezolana Carla Forte, quien tiene años radicada entre Miami , Berlín y La Habana. Su lenguaje cinematográfico no se parece al de ningún otro cineasta, es único. Estoy realmente emocionada por trabajar con ella y con su esposo, el artista cubano Alexey Tarán, quien asumirá la dirección de fotografía del largometraje", destaca González, quien se emociona al decir que una de las cosas que más la emociona de este proyecto es poder regresar a sus raíces como bailarina."Carla y Alexey están formados en danza contemporánea y tienen una compañía llamada Bistoury, con la que han montado espectáculos en el mundo entero. Mi formación inicial desde muy pequeña fue en el ballet y en ‘The Rabbit’ se incluyen algunas secuencias bailadas. Para esto comienzo entrenamiento de danza y movimiento el 3 de enero, para proceder a rodar la película a finales del mismo mes en La Habana", agrega Malena.Aquilino José Mata/ EDCCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi