En un país con control cambiario que limita el acceso a dólares, una inflación de cuatro dígitos que fulmina el valor del dinero, así como con escasez de alimentos e insumos, el caso refleja la creciente dolarización no oficial de la economía venezolana y los problemas de quienes no tienen acceso a las codiciadas divisas."Es frustrante, porque te das cuenta que trabajas para comprar dólares y medio ahorrar, porque no vale la pena tener bolívares", dijo el atribulado conductor del sur del país, que pasó a ser un desempleado.En tiendas gourmet o de diseño en Caracas, las costillas de cerdo importadas o los zapatos se venden hasta en 150 dólares. Y aunque estos bienes se reservan a expatriados o al grupo reducido de venezolanos con ingresos en dólares pagados en cuentas en el extranjero, recientemente servicios básicos como vacunas y consultas médicas también se dolarizaron. Venezuela tiene una larga tradición inflacionaria, pero este año empezó a experimentar alzas diarias de precios, un síntoma pernicioso de hiperinflación que ha obligado a muchos a buscar refugio en otras monedas.El Gobierno socialista del fallecido Hugo Chávez instauró en 2003 un control de cambio que impide la libre circulación de divisas, cuyo valor y distribución controla el Estado.Su sucesor, Nicolás Maduro , ha mantenido la política, pero con una tasa altamente sobrevaluada de 10 bolívares por dólar, con lo que, ante la caída de los ingresos petroleros, fuente principal de los dólares que se venden a través del control, el sistema ha hecho aguas.