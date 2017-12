/ La conocida periodista rusa Ksenia Sobchak fue inscrita hoy como candidata a la Presidencia rusa por la Comisión Electoral Central (CEC), que ayer se negó a registrar al líder opositor Alexéi Navalni.De esta forma, Sobchak puede comenzar a recabar las 100.000 firmas necesarias -no más de 2.500 por región- para poder registrar formalmente su candidatura e iniciar la campaña en apoyo de su programa.Sobchak tachó hoy de "lamentable injusticia" la decisión de la CEC de impedir ayer que Navalni postulara su candidatura presidencial con el argumento de que tiene antecedentes penales.Al mismo tiempo, consideró un error el llamamiento al boicot realizado por Navalni, al que invitó a entrar a formar parte de su equipo de campaña.En su opinión, el boicot anunciado por el líder opositor únicamente beneficiará al presidente ruso, Vladímir Putin, mientras no reducirá apenas la participación electoral."Contra todos", es el nombre de la campaña de Sobchak, que considera que su misión en las presidenciales es aglutinar el voto de protesta.Por ese motivo, Putin le echó en cara en su última conferencia de prensa que no tenga "un programa positivo" y se limite a criticar al Kremlin.Aunque ha prometido fundar un partido tras las presidenciales, muchos analistas piensan que Sobchak es una agente del Kremlin, cuyo objetivo sería torpedear a la oposición radical, es decir, a Navalni, al tiempo que otorga legitimidad a los comicios.Hija del antiguo alcalde de San Petersburgo Anatoli Sobchak, padrino político del actual jefe del Kremlin, cuenta con una intención de voto del 10 %, aunque es verdad que su índice de desaprobación rebasa el 50 %.La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó hoy que el veto a Navalni arroja "serias dudas" sobre el "pluralismo político" y la celebración de unos comicios "democráticos" en Rusia Según los analistas, Putin, de 65 años y cuya candidatura ha recibido ya el respaldo de dos partidos, el oficialista Rusia Unida y el socialdemócrata Rusia Justa, será reelegido en marzo con más de dos tercios de los votos, lo que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta 2024.EFE / VICCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi