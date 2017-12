/ La cuenta personal en Twitter del fundador de Wikileaks, Julian Assange, vuelve este martes a estar activa después de haber permanecido suspendida durante varias horas. La búsqueda en esta red social del perfil del periodista australiano, que vive refugiado desde junio de 2012 en la embajada ecuatoriana de Londres, llevó a los usuarios de Twitter, de manera temporal, a una página que “no existía”, sin que se pudiera averiguar el motivo.Assange ha vuelto a tuitear en las últimas horas con normalidad y dedicó uno de sus últimos mensajes a la Agencia Efe, en respuesta a un teletipo que informaba este lunes sobre la desaparición de su cuenta en Twitter, de la que también informaron otros medios internacionales.En ese tuit, el australiano recordó que ya no es requerido por la Justicia de Suecia, que cerró el caso contra él en mayo pasado, y añadió que él no ha opinado sobre “la independencia de Cataluña” sino sobre “el derecho de autodeterminación”.Assange cumplió el verano pasado cinco años resguardado en la sede diplomática ecuatoriana en Londres, donde se encuentra asilado desde el 19 de junio de 2012.El activista era requerido desde 2010 por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujer es por supuesto abuso sexual, pero Suecia archivó la causa al no poder avanzar en la investigación.Aun así, sigue bajo asilo por temor a que sea arrestado por las autoridades británicas y deportado a EE.UU., donde podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial.Con ocasión del conflicto secesionista en Cataluña, Assange ha defendido en Twitter y videoconferencias “la lucha por la autodeterminación” y “el derecho a poder votar” , a pesar de que el Tribunal Constitucional español declaró ilegales la consulta del pasado 1 de Octubre y la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña.En los últimos meses Assange llegó a denunciar que “el fantasma estructural de Francisco Franco aún planea sobre muchas instituciones y la política española”, y afirmó que la “represión” que se está aplicando en Cataluña “está empujando a España a un modelo de censura tipo China ”.Tras las quejas del Gobierno español, las autoridades de Quito han exigido públicamente a Assange que se abstenga de pronunciarse sobre el conflicto catalán para no dañar las relaciones internacionales con España, un país con el que Ecuador mantiene “lazos históricos y culturales”.Le puede interesar:Gobierno de #Perú dice que actuó "con veracidad y apego a las normas" en indulto a Fujimori https://t.co/8ymUdPBXzm pic.twitter.com/tyUnLnxB0g- CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 26 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi