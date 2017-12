/ El exalcalde Antonio Ledezma ratificó que los recursos del premio Sájarov que otorgó el Parlamento Europeo a la oposición venezolana, serán destinados a las familias de los presos políticos y que él no ha “recibido ni un céntimo” por el reconocimiento. La aclaratoria la hizo en respuesta a un comentario en la red social Twitter donde le reclamaban que cumpliera su promesa y repartiese el dinero. Ledezma indicó que ratificó su solicitud ante el presidente del Parlamento Europeo y que insistirá en la propuesta para que el dinero sea destinado a las familias.Lea también: La "perlita" que Guaidó le lanzó a Lacava por pedir "una varita mágica"Además, indicó que se planteó que Fe y Alegría sea la institución encargada de recibir el dinero para repartirlo entre los familiares, después que el Foro Penal Venezolano no aceptara ser el puente para recibir el donativo.“La idea es hacer viable que todo el dinero llegue a quienes lo necesiten. Respeto angustia de algunos pero de mi parte honraré proposición inicial”, aseveró a través de su cuenta ( @ alcaldeledezma ) en la red social Twitter.Les informo que ante el Presidente del Parlamento Europeo ratifique mi criterio de que premio en metálico de Sájarov sea para familias de presos políticos. NO he recibido ni un céntimo de dicho premio. Insistiré en esa propuesta. pic.twitter.com/nyggJSfz2X- Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 26 de diciembre de 2017Se planteó Fe y Alegria. Foro Penal no acepto y razono posicion. La idea es hacer viable que todo el dinero llegue a quienes lo necesiten. Respeto angustia de algunos pero de mi parte honrare proposición inicial.- Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 26 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi