La ONG Espacio Público contabiliza que 634 personas han sido víctimas de violación a la libertad de expresión durante el 2017, en Venezuela La cantidad, representa un 45 % de la capacidad que posee el Teatro Teresa Carreño en Caracas.Espacio Público resalta que Venezuela es uno de los 10 países donde la censura por parte del Estado, es uno de los casos más comunes de violaciones a la libertad de expresión. (El Carabobeño)