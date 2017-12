Melania Trump para recibir la noche del 24 de diciembre eligió un abrigo rojo de Hervé Pierre, su hombre de confianza, y unos tacones, de Christian Louboutin, con un colorido estampado floral; una elección con la que la esposa de Donald Trump volvió a confiar en su estilista y en su firma de zapatos favorita.No es la primera vez que la esposa de Donald Trump lleva este modelo de Christian Louboutin. Con motivo de la visita del Presidente chino a los Estados Unidos, a principios de año, Melania Trump los combinó con un elegante vestido rojo, de Valentino.Pese a lucir otras marcas, en las ocasiones importantes, Melania Trump siempre confía en Christian Louboutin. Tanto es así que, el día de las elecciones a la presidencia, apostó por ellos por partida doble: durante la jornada electoral, con un vestido blanco y abrigo camel, y por la noche, cuando subió junto al resto de la familia Trump a celebrar la victoria de su marido, con un mono de Ralph Lauren.(Globovisión) View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi