Turistas caminaron en un puente suspendido de cristal, en el sitio escénico de Hongyagu en el condado de Pingshan, Hebei, en el norte de China , el 24 de diciembre de 2017.El puente inaugurado formalmente este fin de semana, mide 488 metros de largo y su piso esta formado por 1.077 placas de cristal.Construido por la firma Bailu Group, el puente suspendido de cristal recibió a unos 3.000 turistas el dia de su apertura, siendo las primeras personas en vivir la vertiginosa aventura de caminarlo.La firma constructora detalló que el puente esta preparado para soportar el peso de 3.000 personas, pero para prevenir cualquier incidente solo se permitirá el paso de 600 personas a la vez./XinHua