Federico García Villegas es un niño de 8 años que ha vivido su vida con el Síndrome de Asperger, el mismo decidió explicar su condición en un emotivo mensaje que público en Facebook , y rápidamente convirtiéndose en uno de los videos más reproducidos en las últimas horas. "Tener Asperger no es una enfermedad, es una condición (…) No soy un loco, ni un freak, ni un raro. Solo que mi manera de recibir y procesar la información es diferente" dijo el niño.La que gestiona la cuenta en Facebook es su madre, Andrea Villegas, que se llama Soy diferente, soy como tú , para apoyar a padres con niños Asperger."Federico sentía la necesidad de explicarse, porque se sentía incomprendido por sus compañeros de escuela (…)Primero escribió un cuento, así que decidí abrir un perfil en redes sociales para hablar de una condición que es muy poco conocida" declaró la madre en una entrevista para Verne."Soy un niño como cualquier otro, con sueños e ilusiones. Solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad. Nuestros sentidos son más agudos. Yo escucho todos los sonidos al mismo tiempo. Por eso a veces me quedo en shock y me siento sobrecargado" dijo el infante en el video.