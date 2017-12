/ Un trabajador de la Alcaldía Metropolitana fue detenido por la Guardia Nacional (GN) este martes en la avenida Urdaneta, en el centro de Caracas, cuando participaba en una protesta para exigir respeto a sus derechos laborales. " Estábamos el día de hoy los trabajadores exigiendo que se respeten los derechos y la estabilidad de seis mil trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, en vista de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó un decreto que suprime la alcaldía, dejando en la calle a todos sus trabajadores", explicó Leonardo Peña, representante de los trabajadores, a Caraota Digital.Resaltó que efectivos de la Guardia Nacional llegaron y sin mediar palabras comenzaron a reprimir la protesta , agrediendo a los trabajadores que se encontraban en el lugar. "Nosotros procedimos a cerrar las vías de manera pacífica; no nos atendieron, solo se nos reprimió con la Guardia Nacional y se llevaron (detenido) a un trabajador del cabildo", cuya identidad no ha sido dada a conocer.A través de Twitter, la Alcaldía Metropolitana publicó una serie de videos donde muestran la protesta que protagonizaban sus trabajadores a las afueras de la Vicepresidencia de la República, entre quienes se encontraban mujer es y personas mayores, quienes fueron agredidas por las fuerzas de seguridad del Estado.#URGENTE | Agreden a trabajadores de la #AMC que se encontraban en la Vicepresidencia reclamando su justo derecho y exigiendo sus pagos de aguinaldos. #26Dic pic.twitter.com/sZjUGzzOzL- Alc. Metropolitana (@A_Metropolitana) 26 de diciembre de 2017Los trabajadores de la #AMC exigen respuestas serias, no es posible que nos hayan dejado esta Navidad sin un medio. ¿Cuando van a pagar? #26Dic pic.twitter.com/mT9vJygxZQ- Alc. Metropolitana (@A_Metropolitana) 26 de diciembre de 2017Exigimos seriedad en cuanto al estatus de nuestros trabajadores y empleados de la Alcaldía ¿que va a pasar con todos? Somos más 5 mil empleados, queremos respuestas. #26Dic pic.twitter.com/vi0QpaaKhN- Alc. Metropolitana (@A_Metropolitana) 26 de diciembre de 2017Lea también: La "perlita" que Guaidó le lanzó a Lacava por pedir "una varita mágica"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi