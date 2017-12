/ Una inquietante imagen fue difundida por la policía del estado de Michigan en Estados Unidos, es la fotografía de un joven que el pasado miércoles apuñaló a su madre hasta la muerte y al ser arrestado posó sonriente para los registros policiales. Justin Jay Paul asesinó a su madre tras propinarle múltiples heridas con un arma blanca en la garganta. El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado en la casa familiar de la ciudad de Westland, según reseñó el portal de noticias RT .El joven de 22 años, fue arrestado portando con el el arma homicida en el bolsillo de sus pantalones poco después de que un familiar avisara a la policía tras encontrar el cuerpo.Sin embargo lo más espeluznante de la historia radica en el hecho de la imagen que fue divulgada tras su captura, el joven aparece sonriendo con el rostro manchado de sangre. El pasado 22 de diciembre, fue acusado de asesinato premeditado en primer grado.Según ha trascendido en medios locales, Justin no tenía conflictos con su madre, sin embargo, padece de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad y es bipolar, lo cual pudo haber incidido en su conducta.The people are starting to swoon: Blood-smeared man smiles in mugshot after 'stabbing… https://t.co/aIX2PMnlNe pic.twitter.com/w0JxXXbC4T- Rasheed Muhammad (@hiram1555) 26 de diciembre de 2017Le puede interesar:A 10 años del caso Charity Lee: Una madre que superó el dolor por una pérdida y la furia contra su propio hijo https://t.co/6kUnT97ux5 pic.twitter.com/xiPhwS5f7z- CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 26 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi