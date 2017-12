Luego de una nochebuena cargada de entusiasmo, alegría y mucha comida, siempre quedan los remordimientos por haber comido en exceso o, incluso, ingerido bebidas alcohólicas.Sin embargo, no todo está perdido. Con estos tips podrás evitar repetir la situación y así evitar las resacas o malestares estomacales.1. Cocina y lleva algo que hayas hecho tú o sepas qué contiene, y que al mismo tiempo puedas compartir. Quizás con esto también ayudas a que los demás empiecen a comer más saludable.2. Ingiere agua antes de comer, para que puedas tener sensación de estar lleno más rápido y, así, evitar excederte.3. A veces, algunas personas que ya saben que tendrán una cena importante de noche, evitan merendar, y esto puede ser contraproducente. Porque puede que llegues con mucha hambre a la cena y comas de más.4. Para evitar la típica acción de comer poco a poco los snacks, es mejor servirse un plato con todo lo que te comerás ese día.5. Come despacio. A veces, por masticar y tragar rápido terminas más lleno de lo normal, esto es porque no permites que tu estómago envíe la información a tu cerebro sobre su estado. Si ingieres los alimentos lentamente permitirás que esta acción ocurra.(Globovisión)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi