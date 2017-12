LIMA.- "Fujimori, asesino y ladrón, ¡No al indulto!", era el mensaje contenido en una de las pancartas que cargaron los más de 5 mil peruanos que este lunes protestaron por el polémico beneficio que el Presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó al ex gobernante, Alberto Fujimori.Los manifestantes dirigieron su molestia al Mandatario, gritando consignas como "¡Fuera, fuera PPK!" y acusándolo de negociar políticamente a la medida. Las sospechas de la población se deben a que el indulto fue concedido apenas tres días después de que se salvara de la destitución por la abstención de una decena de fujimoristas en la votación en el Congreso, entre ellos Kenji Fujimori, hijo del ex gobernante. Kuczynski otorgó indulto por razones humanitarias a ex Presidente Alberto Fujimori 236 Víctimas de los crímenes de Fujimori pedirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos anular su indulto. Además, PPK había prometido durante la campaña electoral de 2016 que no indultaría a Fujimori. La movilización fue convocada por colectivos civiles a través de las redes sociales y comenzó al anochecer, recorriendo calles del centro de Lima, bajo una fuerte custodia de la policía antimotines, que buscaban evitar ataques a la clínica donde se encuentra Fujimori. Frente a ella, en un marcado contraste, cientos de simpatizantes del ex Presidente celebraban la liberación de su líder. De la marcha participaron familiares de quienes fueron víctimas de la política antiterrorista de Fujimori. "Todo es parte de un juego político, las razones de salud no son claras, estamos aquí como familiares para rechazar este ilegal indulto porque no corresponde por la gravedad de los delitos sentenciados", afirmó en el lugar Gisella Ortiz, representante de un grupo de familiares. Su opinión coincidió con la del abogado que representa a las víctimas, Carlos Rivera. "No es posible indultar esos crímenes. Lo dice el derecho internacional", indicó. Fujimori estuvo preso más de 10 años, desde 2007, tras ser condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato del homicidio de 25 personas en un operativo antiterrorista y por el secuestro agravado de dos personas./AFPView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi