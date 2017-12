/ El animador y ex mister venezolano Georges Biloune, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con cientos de juguetes, los cuales otorgará a los niños que se encuentran viviendo en las calles de Barquisimeto para regalarles alegría en esta Navidad. Biloune, suele  compartir con sus 200 mil seguidores instantáneas que reflejan su compromiso y deseo de querer ayudar a los niños que viven en la calle. En esta oportunidad quiso trasladarse a la ciudad que lo vio crecer, Barquisimeto, para cerrar este año en el que ha decidido ser un portador de alegría a los pequeños que más lo necesitan.“Esa decisión como figura pública de prestarme para ser un puente entre la oportunidad y el necesitado, ha sido productiva y espectacular. Estoy complacido. Solo hizo falta consciencia y compromiso, y aunque todavía no se si lo hago de corazón, estoy seguro que es lo correcto”, escribió el animador en la publicación.Con la etiqueta #PagaTuImpuestoMoral, señalo que “un ángel a quien le fue muy bien en este 2017” , fue el responsable de donar miles de juguetes lo cuales llegaron a sus manos para dibujar sonrisas a los niños.También puede leer: Mira aquí la primera Navidad de Meghan Markle entre reyes y príncipes (+Fotos y video)🙋‍♂️ ¡BARQUISIMETOOO! No me olvide de ti… Y voy saliendo ya a rodar por todas tus calles para darle una feliz navidad a nuestros niños barquisimetanos 🎁ðŸ'™ðŸ˜ƒ Un ángel a quien le fue muy bien en este 2017, quiso pagar su #impuestoMoral y donó miles de juguetes ðŸ'ª… A mis manos llegaron una parte ellos, y los reservé para la ciudad que me vio crecer. Donde están mis maestros y de donde viene mi formación. Hoy llego al final de este año en el que decidí experimentar ser un dador, y esa decisión como figura pública de prestarme para ser un puente entre la oportunidad y el necesitado, ha sido productiva y espectacular. Estoy complacido 🙌 Solo hizo falta consciencia y compromiso, y aunque todavía no se si lo hago de corazón, estoy seguro que es lo correcto.ðŸ‡"🇪ðŸ'™ #PagaTuImpuestoMoral y no dudes ni un minuto más lo mucho que nos necesita Venezuela ðŸ‡"🇪… Y VAMONÃ"J !!! 👋 #elArabitoA post shared by georgesbiloune (@georgesbiloune) on Dec 25, 2017 at 1:30pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi