Hay un tema central: no hay dólares, tú tendrías que estar haciendo algo para que los empresarios, por ejemplo, los inversionistas pudieran tener recursos" y de esta forma brindar soluciones en materia de producción nacional, indicó el analista Luis Vicente León.En un ambiente informal, el director de Datanálisis acudió al programa "Con todo y Penzini" en el que fungió como "alumno" de un chef, con quien "aprendió a hacer pan de jamón", lo que le sirvió como ejemplo para abordar la actual situación venezolana.Tras bromear con el chef respecto al hecho de que le tendría que enseñar "primero dónde conseguiste trigo, de dónde sacaste las pasas, porque yo tenía como un mes buscando pasas para unas hallacas", destacó que en el estudio "sí hay abundancia".(Lea también: Intercambio comercial con Colombia se redujo 41,09% en tercer trimestre de 2017)Recordó que el pan de jamón "es un producto tradicional" en Venezuela . Pero su elaboración implica "varios problemas: el trigo es un producto importado y se paga en dólares… Si no lo tienes, subsidiado ante el Estado -algo que ya no existe", los precios se elevan.Destacó que "ha caído el ingreso venezolano de una manera brutal" y sostuvo que este año "entraron a Venezuela 25 mil millones de dólares como ingreso total y eso es apenas una cuarta parte de lo que recibió Venezuela en el año 2012". Algo que -estima- exige la aplicación de medidas económicas urgentes.Dijo igualmente que en el país está en crecimiento el envío de un cada vez más alto volumen de remesas, lo que considera incidirá con mayor fuerza en el futuro. Por ello, recientemente el especialista recomendó obtener ingresos en divisas, a fin de afrontar de la mejor manera los índices inflacionarios en la nación. (GV)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top Las mas destacadas (carrusel)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi