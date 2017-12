TOKIO.- Los ocho pescadores norcoreanos cuyo barco fue arrastrado a la costa norte de Japón el pasado 23 de noviembre serán repatriados hoy a Corea del Norte a través de China , según informaron las autoridades niponas.Los ocho hombres, que se encuentran ahora en el centro de inmigración de la prefectura de Nagasaki (sur de Japón), serán llevados al aeropuerto de Kansai (oeste) donde tomarán un avión civil que les llevará a China y desde ahí continuarán su viaje a Corea del Norte, detallaron fuentes gubernamentales a la agencia japonesa de noticias Kyodo. Su barco fue arrastrado a una playa de la prefectura de Akita (norte de Japón) por un fallo del motor, mientras que se encontraban pescando calamares, según explicaron a las autoridades niponas. Sólo durante el mes de noviembre llegaron a aguas niponas 24 barcos pesqueros aparentemente norcoreanos, prácticamente la mitad del total de 55 casos de este tipo registrados en lo que va de año por las autoridades japonesas. Uno de los casos más mediáticos fue el de un grupo de pescadores que fueron detenidos por robar supuestamente electrodomésticos y otros aparatos en una isla deshabitada del norte de Japón, donde los sospechosos se refugiaron cuando su barco se encontraba a la deriva. Los norcoreanos se llevaron a su barco un televisor, una motocicleta, una nevera, una arrocera y otros bienes propiedad de la cooperativa local de pescadores, además de causar otros daños en las instalaciones, todo ello por un valor estimado de ocho millones de yenes (US$70.500), recogieron medios locales. A pocos días de que concluya 2017, la cifra de barcos norcoreanos que acabaron en la costa nipona va en línea con las registradas en los años 2016 (66 barcos), 2015 (45), 2014 (65) y 2013 (80). Algunos expertos señalan que el incremento de las sanciones internacionales a Corea del Norte, unido a la escasez de cosechas en invierno, podría ser el motivo que empuja a más pescadores a aventurarse cada vez más lejos de las aguas de su país en busca de gambas, cangrejos o calamares, muy apreciados en el mercado local./EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi