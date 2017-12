Colas ' Very Important People' (VIP) o para 'persona muy importante' es la nueva modalidad que es implementada en las estaciones de servicio para aquellos usuarios que deseen abastecerse de gasolina sin someterse a las kilométricas colas que a diario se registran.Según el testimonio de varias personas que pidieron no revelar su identidad, los usuarios VIP deben cancelar hasta 150 mil bolívares para obtener el beneficio. Otros, llegan en sus vehículos custodiados por efectivos militares y sin ningún inconveniente llenan los tanques.Esta situación ha generado malestar en las personas que permanecen un promedio de 4 horas en las colas.Mientras tanto, el único pronunciamiento oficial sobre el tema es el comunicado publicado la semana pasada por PDVSA en el que aseguró que las fallas en el despacho se deben a las sanciones de EEUU contra el Estado venezolano. En la región, ni el llamado protector de Mérida ni el Gobernador de la entidad Ramón Guevara han declarado sobre el tema (RAG)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top Noticias Destacadas de MéridaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi