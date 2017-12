SANTIAGO.- En Colo Colo la consigna es una sola. Ganar el próximo torneo y derechamente pelear la Copa Libertadores 2018.Por ello, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el técnico albo, Pablo Guede, siguen avanzando en los refuerzos para la nueva temporada. Y en esa línea, el principal nombre que suena en Macul es el del delantero Lucas Barrios. De hecho, según informa este martes el El Mercurio, el argentino nacionalizado paraguayo sería anunciado esta semana en el Monumental, quien ganaría $62 millones mensuales convirtiéndose en el jugador mejor pagado del medio local. Colo Colo piensa en grande: Lucas Barrios está muy cerca y sumarían a refuerzo de la Bundesliga 70 "Lucas es un gran jugador, marca diferencias en el área rival. Siempre hablaba de Colo Colo cuando estuvo con nosotros", dice Yerry Mina, defensor colombiano que coincidió con la "Pantera" en Palmeiras (2016). Y el esperado arribo de Barrios a Pedrero estaría acompañado de otras dos importantes figuras: Carlos Carmona y Miiko Albornoz. La directiva del Cacique negocia por ellos: en el caso del volante -hoy en el Atlanta United- espera cerrar su fichaje pronto. "Lo de Carlos avanzó. Esperamos buenas noticias", anunciaron cercanos a las conversaciones. Así, el once ideal que estaría preparando Colo Colo para pelear todo el próximo año sería con: Agustín Orión; Óscar Opazo, Matías Zaldivia, Julio Barroso, Albornoz; Jaime Valdés, Claudio Baeza, Carmona; Jorge Valdivia; Esteban Paredes y Barrios. Colo De "cortado" a marcar goles clave: La revancha de Octavio Rivero y su importancia en el título de Colo Colo 2 En tanto, ante la oferta del América de México por el atacante uruguayo Octavio Rivero en Blanco y Negro no contemplan desprenderse de él por menos de US$4 millones./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi