/ Siguen llegando las malas noticias para el deporte venezolano. Pese a que la FIFA solicitó que los campeonatos domésticos se inicien en octubre, la Liga Venezolana de Baloncesto (LPB) no tiene fecha para arrancar por falta de divisas, según Alinson Chacón, presidente del campeonato doméstico. Por medio de las declaraciones facilitadas por Globovisión, el dirigente explicó que persisten los problemas para la adquisición de los recursos, hecho que se ha prolongado durante tres años"No hemos tenido el acceso, eso ha generado retrasos en los pagos de los importados. Muchos equipos ya han sido demandados por las deudas" , explicó Chacón, quien dijo que han sostenido conversaciones con el ministro del deporte, Pedro Infante, pero hasta la fecha no hay una respuesta concreta."No tenemos una respuesta concreta del retraso a las divisas. Se hace cuesta arriba pero tenemos esperanzas de seguir con la liga. Sería muy desagradable de no concretarse esta temporada", explicó.En cuanto a la FIBA y sus estatutos, Chacón dijo que podrían recibir sanciones y entre esas una suspensión, aunque todavía no han recibido ningún tipo de comunicados.Sobre el caso de Marinos de Anzoátegui, equipo que clasificó a la Liga de las Américas 2018 , pero que fue suspendido por incumplimiento de pagos, el presidente de la LPB aseveró que todo recae en la adquisición de divisas para poder saldar las deudas.