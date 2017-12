Toronto.- Canadá anunció hoy la expulsión del país del encargado de negocios de la embajada de Venezuela en represalia por la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de declarar persona "non grata" a un diplomático canadiense.La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, anunció la medida hoy en un comunicado en el que señaló además que el embajador de Venezuela , que Caracas retiró del país en protesta por las sanciones adoptadas por Ottawa contra el régimen de Maduro , "no es bienvenido en Canadá"."El Gobierno de Venezuela ha anunciado que el encargado de negocios de Canadá en Caracas ha sido declarado persona 'non grata' y será expulsado del país. Esta acción es típica del régimen de Maduro que ha socavado de forma consistente todos los esfuerzos para la vuelta a la democracia", dijo Freeland."En respuesta a este movimiento del régimen de Maduro , anuncio que el embajador de Venezuela en Canadá" (el general Wilmer Barrientos, que ya había sido retirado por el Gobierno venezolano) "ya no es bienvenido en Canadá. También declaro al encargado de negocios venezolano persona 'non grata'", añadió Freeland."Seguiremos trabajando con nuestros socios en la región, incluso a través del Grupo de Lima, para aplicar presión al régimen antidemocrático de Maduro y devolver los derechos al pueblo venezolano", sostuvo.El viernes, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, declaró al embajador de Brasil en Venezuela , Ruy Pereira; y al encargado de negocios de Canadá en el país, Craib Kowalik, personas 'non grata'.Canadá y Brasil se han destacado en los últimos meses por su apoyo al Parlamento venezolano, de mayoría opositora y por su oposición a la conformación de la ANC.Canadá organizó en octubre la tercera reunión del Grupo de Lima en la que se criticó con dureza las acciones del Gobierno de Maduro y se decidió implicar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para hallar soluciones a la crisis venezolana./EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi