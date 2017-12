En declaraciones a Efe, Quiroga señaló que se alegró al saber que personas como Roberto Picón o el exalcalde de Barquisimeto (centro-oeste) Alfredo Ramos "estén con sus familias en Navidad, pero la comunidad internacional debe exigir la libertad plena, total e irrestricta de todos y cada uno de los presos políticos ya"."La comunidad internacional debe exigir la liberación total, debe exigir la redemocratización de Venezuela y nunca a cambio de reconocer a esta Asamblea Narco Cubana que es el mecanismo por el cual se quiere instaurar una segunda Cuba en pleno siglo XXI en la tierra de Bolívar", manifestó el exgobernante boliviano.Quiroga consideró que el Gobierno de Nicolás Maduro está empeñado "en que el mundo y la oposición" del país reconozcan a la ANC, una entidad que, a su juicio, tiene "secuestrada a la democracia venezolana y a demócratas venezolanos"."Ni siquiera se pasan el trabajo de pretender que hay una decisión judicial, no, es una decisión política de la ANC que los libera cuando les da la gana, mostrando que son secuestrados de una tiranía los demócratas como Roberto Picón, el alcalde Ramos y otros", añadió el exmandatario, crítico del Gobierno de Maduro Insistió en que se debe reclamar que Venezuela tenga elecciones "con participación de todos los partidos y sin inhabilitaciones personales como las que tienen" sobre líderes opositores como Leopoldo López o Henrique Capriles.La Comisión de la Verdad, encabezada por la presidenta de la ANC, la excanciller venezolana Delcy Rodríguez, informó el sábado de que había recomendado a la Justicia la excarcelación de "más de 80 presos".La liberación de los calificados por la oposición de "presos políticos" es una de las exigencias de los antichavistas en la negociación que mantienen con el oficialismo en República Dominicana para buscar una salida a la crisis que vive Venezuela desde hace meses.El oficialismo por su parte pide el reconocimiento de la ANC, órgano plenipotenciario compuesto solo por chavistas y no aceptado por la oposición.El diálogo se reanudará el 11 y 12 de enero en Santo Domingo. EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi