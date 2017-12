SANTIAGO.- El escándalo que protagonizó Jorge Sampaoli con la policía en Argentina parece no haber dejado a nadie indiferente.Eso porque las reacciones no se hicieron esperar luego que se diera a conocer la polémica pelea que protagonizó el casildense con oficiales que detuvieron el vehículo donde él se movilizaba para un control. Noticia relacionada En Argentina divulgan imágenes de un polémico y ofensivo encontrón de Jorge Sampaoli con la policía En Argentina divulgan imágenes de un polémico y ofensivo encontrón de Jorge Sampaoli con la policía 33 "Me hacés caminar dos cuadras, boludo, cobrás cien pesos por mes", se logra escuchar en la grabación que fue divulgada y donde se ve el polémico encontrón del ex técnico de la "Roja" con los uniformados. Y es en ese escenario que los fanáticos argentinos no tardaron en reaccionar, incluso con algunos pidiendo la salida del estratega de la banca de la "Albiceleste". "Espero que le pidan ya la renuncia a Jorge Sampaoli, después del papelón con la policía.Ese impresentable no puede ser el técnico del mejor jugador del mundo, Lionel Messi ", lanzó un fanático en las redes sociales . En tanto, los medios trasandinos tampoco quedaron ajenos a las violentas reacciones del entrenador, incluso luego de haber encarado a los policías. "A Sampaoli lo tuvieron que frenar para que la discusión no se potenciara", publicó Olé, mientras que Clarín aseguró que "amigos y familiares que lo acompañaban lograron, con bastante esfuerzo, tranquilizarlo y alejarlo a pie. Incluso, se ve a Samapoli empujando a una de las personas que intentaba ayudarlo". Así, tal parece que la polémica que protagonizó Sampaoli luego del matrimonio de su hija parece estar lejos de terminar. Ahora sólo falta saber si la AFA tomará cartas en el asunto y si sancionará de alguna forma al entrenador. Sólo queda esperar para saberlo./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi