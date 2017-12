SANTIAGO.- Ya sea por su egolatría o por sus polémicas, Floyd Mayweather no para de sorprender. Pese a haberse retirado del boxeo profesional en agosto de este año, el estadounidense continúa siendo foco de los medios.Al igual que con Connor McGregor, el campeón invicto desafió a otra figura del deporte mundial a enfrentarse en un duelo: Kobe Bryant. Eso sí, a diferencia de la pelea que tuvo con el luchador de artes marciales mixtas, Mayweather no invitó a Bryant al cuadrilátero. Ahora él está dispuesto a cambiar de deporte. El ex púgil retó al otrora figura de la NBA a medirse en un encuentro uno contra uno de básquetbol. Según dijo, quien gane se llevaría un millón de dólares. Algo más del estilo de "Money". El insólito desafío que realizó el oriundo de Míchigan fue a través de las redes sociales , específicamente comentándole una publicación de Instagram a Bryant, quien se encontraba anunciando el lanzamiento de su documental, "Dear Basketball". Por ahora, el cinco veces campeón y tercer máximo anotador de la NBA no ha respondido. En caso de aceptar, la tarea no será tan simple ya que Mayweather ha demostrado en varias ocasiones sus habilidades para el básquetbol./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi