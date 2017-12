/ Solo 5% de las máquinas de la construcción en Carabobo estuvieron en actividad durante el 2017. La actividad se mantuvo paralizada en el sector en 95% por falta de insumos y de condiciones para la inversión de nuevos proyectos. Las pocas obras en ejecución los últimos 12 meses corresponden a culminación de edificaciones iniciadas en 2015 , de acuerdo a la información de Luis Barón, presidente de la Cámara de la Construcción en la entidad.“ Desde finales de 2015 no hemos arrancó un nuevo proyecto, por eso nos hemos mantenido operativos en 5% terminando obras que ya habían iniciado con anterioridad “. La mayoría de esos proyecto corresponden a edificios de lujo en el área residencial y algunos centros comerciales.Las principales trabas son la falta de insumos que deben suministrar las empresas básicas del estado, como las cementeras y Sidor en el caso de las cabillas. “ Esas industrias están en su mínima capacidad y como no hay política cambiáis que permita la importación de materiales estamos entrabados “.Esta situación ha traído como consecuencia el desempleo de un millón 200 mil personas en Venezuela , de las que 80 mil son de Carabobo. “ Otro aspecto que nos preocupa es la pérdida de nuestra mano de obra calificada porque ya no se prepara al personal como antes en centros especializados como lo era el Inces “.El déficit habitacional en el país está calculado en dos millones y medio de unidades, de ese número, 170 mil corresponden a Carabobo. Barón detalló que la propuesta del sector es la construcción de 150 mil viviendas anuales para que en 2027 se crucen las cifras de déficit habitacional con la de edificación en el país.Foto: Dayrí BlancoLea también:Colas por gasolina persisten en #Guanare tras asueto decembrino / Video Cortesía https://t.co/5dgpAIxpWU pic.twitter.com/dQsDQLc7At- CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 26 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi