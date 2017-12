/ Los fieles seguidores de Star Wars recordarán este 27 de diciembre la partida de la princesa Leia, la cual dejó un vacío indiscutible dentro de los rebeldes de la galaxia. La muerte de Carrie Fisher, tristemente no se trata de una ficción, con 60 años de edad murió el 27 de diciembre del 2016, dejando nostalgia a los fanáticos de la saga, quienes siempre la recordaran como una impecable guerrera, quien estuvo siempre del lado correcto de la historia.Sus hazañas estuvieron siempre acompañadas de liderazgo y honestidad, Leia era la inspiración de quienes siempre han luchado por el bien de la galaxia buscado derrotar el lado oscuro de la fuerza.Las frases más recordadas de la princesa Leia – "Ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza". La primera aparición de la princesa Leia en forma de un holograma que proyectaba el droide R2-D2.– "Gobernador Tarkin. Debí figurarme que usted sujetaba la correa de su fiel perro Vader. Noté su repugnante olor a cuervo carroñero en cuanto me trajeron a bordo" . Así saluda a este personaje que es uno de los altos mandos del Imperio.– "¿No eres un poco bajo para ser un soldado de asalto?" , le decía a un Luke Skywalker disfrazado que aparece en su celda para rescatarla.– "¿Puede alguien quitarme de delante a este felpudo con patas?" , refiriéndose al entrañable Chewbacca.-" Espero que sepas lo que estás haciendo" . Leia le dice esto a Han Solo cuando va a aterrizar en una cueva que luego resulta ser un gusano espacial gigante.– "Tienes tus momentos. No son muchos, pero los tienes" . Una especie de elogio a Han después de que haya conseguido sacar al Halcón Milenario sano y salvo de un campo de asteroides.Lea también:#Spoilers Los seis "graves" errores de Star Wars: los últimos Jedi https://t.co/t2XF2ZaJnO pic.twitter.com/KAfMHxprzV- CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 25 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi