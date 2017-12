/ El administrador del terminal de pasajeros de San Cristóbal, Romer Chacón, fue detenido por el Cicpc y liberado pocas horas después tras la tensión que causó entre los usuarios las dificultades para movilizarse, debido a la alta demanda y la falta de unidades de transporte por la escasez de combustible y el alto costo de los repuestos. “ La situación que se ha presentado en el terminal de pasajeros en los últimos cuatro días ha sido incontrolable, mucha gente ha usado este terminal, más de 40, 50 mil personas, contra 10 o 15 mil que normalmente venían. Esto ha generado que las empresas de transporte no tengan la capacidad de respuesta y se presentaron problemas de orden público, por molestia de los usuarios “, informó Ivan Luengas, director general de la Alcaldía de San Cristóbal.Dijo que comisiones del Ministerio de Transporte se trasladaron al terminal y no encontraron al administrador y cuando este llegó procedieron a detenerlo, alegando negligencia y abandono del cargo. “ Me informan que ya está siendo liberado Romer Chacón, quien es un funcionario honesto que ha cumplido a cabalidad con sus responsabilidades “, aseguró Luengas.Reiteró que la problemática escapa de las manos de las autoridades del terminal y que para nadie es un secreto que el trasporte presenta muchos problemas con los insumos y la crisis que se vive por la escasez de combustible .Plan especial de seguridad y reordenamientoGustavo Delgado, alcalde de San Cristóbal, anunció la activación de un plan coordinado con el Gobierno nacional para poner orden en el terminal de pasajeros, lugar que se ha convertido en una guarida de malandros e indigentes.Añadió que cuadrillas de la Alcaldía de San Cristóbal iniciaron un operativo de limpieza y que a las 11 de la noche se cerrarán las puertas de acceso del lugar para garantizar la seguridad.“ Este plan tiene objetivos claros y es acabar con la anarquía. Vamos a reunirnos con las empresas de transporte para garantizar que el 30 y 31 de diciembre los usuarios puedan viajar. Tendremos un plan de contingencia en el que participarán todos los cuerpos de seguridad, GN, PNB, Policía del Táchira y Policia Municipal. Haremos operativos de profilaxia social “, aseguró el nuevo alcalde de la capital tachirense.Lea también: En 95% estuvo paralizada la construcción en Carabobo durante 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi