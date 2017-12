/ El cantante venezolano Jesús Alberto Miranda, conocido artísticamente como Chyno, celebró una de las fechas más especiales del año en compañía de su esposa Natasha Araos y su madre. “Mis dos amores gracias por tanto!!! Las amo”, escribió el artista junto a la fotografía que compartió con sus más de cuatro millones de seguidores en su perfil de Instagram, evidenciando lo feliz que se siente en compañía de su madre Alcira Pérez y su pareja Natasha Araos.ÂPara el artista venezolano este 2017 ha sido un año de muchos éxitos en su carrera como solista, contagiando a todos sus seguidores con temas como, Quédate conmigo, Hasta el ombligo  y Tu me elevas,  canción y videoclip que surgió para pedirle matrimonio a su ahora esposa  Natasha Aros, con quien contrajo nupcias por civil este 29 de agosto.También puede leer: El regalo de Navidad que le dará este animador a niños en situación de calle (+Foto)Mis dos amores 😍😍 gracias por tanto!!! Las amoA post shared by CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) on Dec 25, 2017 at 6:22pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi