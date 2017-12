/ El 2017, quizás, será el mejor año deportivo para Cristiano Ronaldo , quien se titulo nuevamente en la Champions League, ganó LaLiga, la Supercopa de España y Europa, se coronó por segunda ocasión consecutiva en el Mundial de Clubes y también se adjudicó el Balón de Oro y el The Best de la FIFA . Pero fuera de la cacha también le sucedieron cosas importantes y que por supuesto lo marcarán el resto de su vida. El pasado mes de enero el delantero del Real Madrid se convirtió en padre de los mellizos Eva y Mateo, quienes llegaron al mundo por medio de una gestación en un vientre subrogado. Pero eso no esto todo, debido a que meses más tarde, justamente en noviembre, la novia del portugués, Georgina Rodríguez , dio a luz a Alana Martina.Ni en Navidad pierde su personalidad característica. Este martes, el excéntrico delantero compartió una fotografía en sus redes sociales junto a sus tres hijos, pero el mensaje que acompañó la gráfica no llevó la misma ternura, en cambio, estuvo marcado por el sarcasmo.Estou PRESO a estes bebés lindos ahahahah ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/RogaRwDJra- Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 26 de diciembre de 2017“ Estoy PRESO de estos bebés tan lindos jajaja” , escribió Ronaldo en respuesta a Caridad Gómez Mourelo , quien es la responsable de la Unidad Central de Coordinación de Hacienda en materia de Delito Fiscal.El escándalo sigue vigente. El nativo de Madeira fue apuntado de un fraude fiscal de casi 15 millones de euros, hecho que lo podría llevar a prisión. "Tenemos personas en prisión por haber dejado de pagar 125 mil euros", dijo Caridad Gómez en su comparecencia. Te puede interesar:🚴‍♂Ciclista #Inglés falleció atropellado mientras entrenaba en #Australia https://t.co/KmlaZYByOy pic.twitter.com/V79aS8gqBo- Caraota Deportes (@CaraotaDeportes) 26 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi