Dos mujer es y dos hombres murieron al mezclar alcohol de alta pureza con mango verde en el sector Las Casitas del barrio 23 de Enero de Ocumare del Tuy. Otras tres personas están bajo observación médica.Dos de los cuatro fallecidos fueron identificados como Yianny Rondón, de 32 años, y Heyver Emilio Guevara (28), quienes fueron llevados al hospital de esta localidad.Uno de los sobrevivientes, quien solo ingirió dos tragos, rindió su testimonio en la sede del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy.Según sus declaraciones, el grupo estaba tomando desde el jueves 21 de diciembre y el viernes 22 volvió a compartir.Todos bebían "guarapa" elaborada con alcohol y parchita. Luego, la combinaron con Tang, pero a la medianoche se les agotó. A esa hora compraron otras dos botellas de alcohol de alta pureza en una casa cercana y las mezclaron con mangos verdes.Cerca de las 2:00 am de este 23 de diciembre, los bebedores presentaron dolores abdominales, náuseas, mareos y convulsiones, por lo que fueron auxiliados por sus parientes.Yianny Rondón era madre de tres hijos. Se dedicaba a labores del hogar, según contó su esposo. Una comisión del Cicpc conoció del caso y adelanta las indagatorias. Uno de los parientes de las víctimas suministró un envase que contenía el licor ingerido, el cual será analizado.