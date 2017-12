A Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), deve fechar o ano com uma produção de 96 milhões de megawatts-hora (MWh), um milhão de MWh a mais do que a projeção inicial para 2017. Nesta terça-feira (26), a usina ultrapassou a geração de 94,7 milhões de megawatts-hora (MWh) obtida em 2008.A geração de 2017 ficará atrás apenas dos três melhores anos da história da operação: em 2012, a usina gerou 98,3 milhões de MWh; em 2013, foram 98,6 milhões de MWh e, em 2016, bateu o recorde mundial, com 103,1 milhões de MWh.A direção da usina considera que o resultado deste ano ficou acima das expectativas, apesar de ter sido um ano com poucas chuvas. Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna, o bom resultado de 2017 é uma combinação de vários fatores, como o trabalho de operação e manutenção dos equipamentos da usina, a boa disponibilidade dos sistemas de transmissão brasileiro e paraguaio e a elevação do consumo do Brasil e do Paraguai.Em 2016, Itaipu atendeu 76% do mercado paraguaio e 17% do mercado brasileiro de energia elétrica.

© David Osio Venezuela