Morreu nesta terça-feira (26), no Rio de Janeiro, a atriz Aracy Cardoso, aos 80 anos. O último trabalho da artista da TV foi uma participação em "Sol nascente". Aracy estava internada há um mês no Hospital São Lucas, em Copacabana, com diversos problema de saúde, como no coração e nos rins. Aracy também sofria de hidrocefalia e distúrbios do equilíbrio.O velório será nesta quarta-feira (27) no Memorial do Carmo, no Caju, a partir das 11h.O corpo da atriz será cremado.Aracy participou das novelas "A gata comeu", "Selva de pedra", "Mandala", "Zazá", "Pecado capital", "Agora é que são elas" e "Senhora do destino", entre outras.Último trabalho da artista da TV foi uma participação em "Sol nascente"

