Com dois brasileiros, a Uefa divulgou nesta segunda-feira (25) a seleção das maiores revelações da Liga dos Campeões de 2017.Para entrar na lista, os 11 jogadores devem possuir até 24 anos e ter estreado em 2017 na competição internacional.Ao lado de algumas estrelas já consolidadas, como o francês Kylian Mbappé, e o alemão Timo Werner, estão dois brasileiros no time das maiores revelações: o goleiro Ederson, do Manchester City, e o meio-campista Anderson Talisca, do Besiktas.Apesar do início irregular, Ederson se consolidou e está fazendo uma grande Liga dos Campeões pelos "citizens". Já Talisca é um dos grandes destaques do Besiktas na competição, anotando quatro gols na fase de grupos da Champions.Ederson, do Manchester City, foi destaque A escalação das 11 maiores revelações da Liga dos Campeões foi formada no esquema tático 4-3-3.Confira os escolhidos: Ederson (Benfica/City); Semedo (Benfica/ Barcelona ), Sánchez (Tottenham), Süle (Bayern), Tierney (Celtic); Winks (Tottenham), Talisca (Besiktas), Asensio ( Real Madrid ); Mbappé (Monaco/ PSG ), Werner (Leipzig), Oberlin (Basel).(ANSA)

