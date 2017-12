SANTIAGO.- Sorprendió a todos. El pasado miércoles 20 de diciembre el técnico Ariel Holan anunció que renunciaba a la banca de Independiente, luego de haber ganado la Copa Sudamericana una semana antes.A través de una carta que publicó en su cuenta de Twitter, el DT argentino argumentó problemas extradeportivos y amenazas de algunos miembros de la "barra brava" del elenco de Avellaneda. ¿Se acerca cada vez más a la "Roja"?: Ariel Holan renunció a la banca de Independiente 108 Sin embargo, cuando ya se daban nombres para su reemplazante, como el entrenador de Colo Colo, de Pablo Guede, Holan nuevamente volvió a sorprender a los trasandinos. Tres días después de haber dimitido al conjunto rojo dio pie atrás a su drástica determinación y decidió retomar la dirección técnica de Independiente. Un candidato menos para la "Roja": Ariel Holan da pie atrás y vuelve a ser DT de Independiente 38 La razón: Según el diario de Buenos Aires La Nación, "el clamor popular y las dudas con que había tomado la decisión de no continuar dejaron abierta una puerta". Puerta que se confirmó el sábado y que lo tendrá ligado a los "Diablos Rojos" por un año. Incluso, dicho matutino ya entregó los lineamientos de Holan para el 2018. Se habría acortado la lista: Ahora serían sólo dos los candidatos para asumir como DT de la "Roja" 75 El estratego, quien sonó fuerte para ser el reemplazante de Juan Antonio Pizzi en la selección chilena, "quiere construir una estructura que alinee a Independiente detrás de cierta idea futbolística. En principio, la reserva y las divisiones inferiores mayores pasarán a la órbita del cuerpo técnico de la primera. El entrenador de 57 años está obsesionado con marcar un rumbo que lleve al 'Rojo' a una evolución. La obtención de la Sudamericana no fue, para él, la culminación de algo, sino lo contrario: el inicio de una etapa superadora"./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi