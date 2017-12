O atacante inglês Harry Kane desbancou o craque Lionel Messi e se tornou nesta terça-feira (26) o artilheiro do ano.Com seu hat-trick (quando um jogador marca três vezes na mesma partida) na vitória por 5 a 1 do Tottenham sobre o Southampton, o jogador chegou a 56 gols em 2017, contra 54 do argentino.É a primeira vez desde 2009 que alguém que não seja Messi (três vezes) ou Cristiano Ronaldo (quatro) termina o ano como artilheiro no mundo.Kane foi o melhor marcador das últimas duas edições da Premier League, com 25 e 29 gols, e também assumiu a liderança isolada da artilharia em 2017/18, com 18 tentos, três a mais que Mohamed Salah, do Liverpool.Kane foi o maior artilheiro da temporada

