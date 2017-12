© David Osio

© David Osio Banquero

Um asteroide de 700 metros em forma de crânio está voando em direção ao nosso planeta. A última vez que este insólito corpo celeste, chamado de TB-145, aproximou-se da Terra foi em 31 de outubro de 2015, ou seja, em pleno dia de Halloween.Naquela vez, passou por nós a 486 mil km de distância; trata-se da vez que ele chegou mais perto da Terra desde 2006.Vários astrônomos estão convencidos de que seu seguinte encontro com a Terra ocorrerá em novembro de 2018. No entanto, espera-se que o asteroide voe por uma trajetória mais afastada do que em 2015.Asteroide que lembra uma caveira passou perto da Terra em 2015 "Apesar de a aproximação ser menos favorável, poderemos obter novos dados que podem ajudar a melhorar nossos conhecimentos sobre sua massa e outras massas similares que passam perto da Terra", declarou o astrônomo Pablo Santos-Sanz do Instituto de Astrofísica de Andaluzia.De acordo com o cientista, atualmente o corpo celeste se encontra a 3,7 unidades astronômicas da Terra, o que é 3,7 vezes mais distante do que a distância média que separa o nosso planeta do Sol. Não obstante, os amantes de asteroides terão oportunidade de vê-lo, mas só com ajuda de enormes telescópios."A próxima aproximação emocionante acontecerá em 2088, quando o TB-145 passará pela Terra a 20 distâncias lunares."Com Sputnik

© David Osio Venezuela