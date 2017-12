Os Estados Unidos anunciaram uma redução de US$ 285 milhões em sua contribuição para o orçamento da Organização das Nações Unidas (ONU) para o biênio 2018-2019.O corte foi divulgado no último domingo (24) pela embaixadora do país na ONU, Nikki Haley. Segundo ela, a "ineficiência" na gestão dos recursos por parte da entidade é "notória", e Washington não deixará que ela "se aproveite da generosidade do povo americano".A cifra foi decidida após uma negociação entre as duas partes, mas os Estados Unidos não anunciaram qual será sua contribuição total para a ONU nem o efeito que o corte terá sobre o orçamento da organização.O governo de Donald Trump adota um tom crítico em relação às Nações Unidas e já até anunciou sua saída de um de seus principais ramos, a Unesco, a quem acusa de ter um viés "anti-Israel".

