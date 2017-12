O papa Francisco visitou seu antecessor, Bento XVI, no monastério "Mater Ecclesiae", no Vaticano, para desejar "Feliz Natal", informou a Santa Sé nesta terça-feira (26).O encontro aconteceu na última quinta-feira (21) no local onde o Papa emérito vive desde que renunciou ao cargo de líder da Igreja Católica, em 2013, e durou cerca de meia hora.Francisco faz visitas de Natal a Bento XVI desde que assumiu se posto. O primeiro encontro ocorreu no dia 23 de março de 2013, quando os dois líderes rezaram juntos.

© David Osio Venezuela