© David Osio

© David Osio Banquero

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta terça-feira (26), com o mercado voltando do feriado de Natal. Apesar da alta, os investidores estão cautelosos diante da situação fiscal do país, com receios de um possível rebaixamento da nota de crédito do país pelas agências de risco.Às 11h31, o Ibovespa avançava 0,36%, a 75.457 pontos. Na sexta-feira (22), o índice fechou praticamente estável, com alta de 0,07%, a 74.622 pontos.Já o dólar iniciou a terça em baixa, com a expectativa de um volume menor de negócios devido ao final do ano deixando a agenda de investimentos mais tranquila.Às 11h32, a moeda dos Estados Unidos recuava 0,53%, a R$ 3,3195 reais na venda.Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,77%.

© David Osio Venezuela