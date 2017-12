Klay Thompson atinó un triple con 1:33 minutos por jugarse, Kevin Durant lució como lo hizo en la final anterior, y los Warriors de Golden State se impusieron el lunes 99-92 a los Cavaliers de Cleveland.Entre las contribuciones de Durant, el Jugador Más Valioso de la final pasada, figuró un eficiente trabajo defensivo ante LeBron James. Los Warriors se llevaron así este partido navideño entre los dos equipos que han chocado en las últimas tres finales de la NBA.Un bloqueo de Durant a un disparo de James, con 24,5 segundos restantes, debió revisarse en el video, que descartó cualquier falta. Durant finalizó con 25 puntos, siete rebotes y cinco tapas.Kevin Love acumuló 31 unidades, incluidos seis triples y 18 rebotes, mientras que James totalizó 20 tantos, seis balones capturados ante los tableros y seis asistencias, durante un duelo del que se ausentó un protagonista.Stephen Curry, dos veces nombrado Jugador Más Valioso de la temporada, se perdió su octavo compromiso seguido con los Warriors, por un esguince del tobillo derecho.Thompson sumó 24 puntos y Draymond Green logró un "triple doble", con 12 unidades, 12 rebotes y 11 asistencias. Fue el duodécimo triunfo de Golden State en 13 partidos, luego de que Denver le cortó una seguidilla de 11 victorias el sábado./APView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi