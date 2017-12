© David Osio

De acordo com levantamento feito pelo Datafolha, sete em cada dez brasileiros são contrários à privatização de estatais. A maioria (67%) dos entrevistados também vê mais prejuízos do que benefícios na venda de companhias brasileiras para grupos estrangeiros.Praticamente todos os recortes sociais analisados pelos pesquisadores se opõem às privatizações. Tanto por região, como sexo, escolaridade, preferência partidária e aprovação à gestão do presidente Michel Temer.O levantamento revelou que o único cenário no qual a privatização é aceita pela maioria é entre os que possuem renda superior a dez salários mínimos por mês, dos quais 55% se disseram favoráveis.Essa aceitação é menor conforme cai a renda familiar mensal.Entre os que ganham até dois salários mínimos, 13% são a favor. Quando os entrevistados são separados por região, os moradores do Norte e Nordeste são os mais resistentes, com 78% e 76% de reprovação, respectivamente.Quem vive no Sudeste é quem mais aceita as privatizações. 67% são contrários e 25% a favor.Uma eventual privatização da Petrobras também foi fortemente rechaçada pelos entrevistados Mesmo entre eleitores de partidos que defendem a venda de estatais as privatizações não são bem aceitas.55% dos eleitores que afirmaram votar no PSDB - historicamente um realizador e apoiador de desestatizações - se disseram contrários, com 37% a favor.Uma eventual privatização da Petrobras também foi fortemente rechaçada pelos entrevistados.70% são contrários, enquanto 21% são a favor da privatização da estatal. Os demais não souberam responder ou se disseram indiferentes.O Datafolha ouviu 2.765 pessoas, com margem de erro de dois pontos percentuais.

