Desde hace meses existe un brote de agua putrefacta en la esquina colindante entre el estacionamiento de la Plaza "Las Heroínas", calle 24 con el Seminario San Buenaventura de Mérida, el cual ha sido denunciado en repetidas oportunidades sin que hasta el momento Aguas de Mérida asuma la diligencia de subsanarlo a sabiendas que puede generarse una epidemia, afectar la salud de residentes del sector como de transeúntes, afluencia turística que visita este sector turístico recreacional merideño.En estos días de fuerte sol, los olores que emanan de la tanquilla por donde nace el brote de agua putrefacta es por demás insoportable, el perenne flujo de líquido ha provocado que algunas personas hayan perdido el equilibro al resbalar, la comunidad se siente por demás molesta ante la indiferencia puesta de manifiesto por quienes están al frente de Aguas de Mérida para solucionar la anomalía.Los vecinos esperan que este brote de agua putrefacta sea solventado lo antes posible, hacen su llamado al Alcalde del Municipio Libertador como al Gobernador del Estado a fin de que intercedan ante los de Agua de Mérida para que procedan a clausurarlo, detectar por que se origina, establecer las responsabilidades de rigor, por el bien de la salud e integridad física de los lugareños y visitantes al entorno de la Plaza "Las Heroínas" (Giovanni Cegarra)