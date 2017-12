© David Osio

Un jurado de Nueva York declaró culpables a dos exdirigentes de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) por recibir sobornos a cambio de otorgar valiosos derechos de marketing y transmisión de partidos internacionales.Juan Ángel Napout, expresidente de la Conmebol, y José María Marín, exjefe del futbol brasileño, fueron declarados culpables de cargos de corrupción tras un juicio de cinco semanas en una corte federal.Aún no hay un veredicto sobre el expresidente de la Federación Peruana de Futbol, Manuel Burga.Los tres fueron arrestados en 2015, cuando detonó el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA . La fiscalía los acusó de recibir millones de dólares en sobornos de firmas de mercadeo deportivo, a cambio de los derechos comerciales de torneos de futbol.Marín, líder de la confederación brasileña entre 2012-15, y Napout, quien también presidió la federación paraguaya de 2007 a 2014, fueron exonerados de otros cargos menos graves.El juicio tuvo todo tipo de giros inesperados: una acusación de que Burga amenazó a un testigo; un jurado que fue expulsado por quedarse dormido durante los testimonios; la noticia de que un abogado se suicidó en Argentina después que se reveló en el juicio que había recibido sobornos; y el sorpresivo testimonio de un miembro de la banda pop Jonas Brothers.Marin, Burga y Napout están entre las más de 40 personas y compañías relacionadas con el fútbol que fueron acusadas por el Departamento de Justicia estadounidense por participar en conspiraciones que involucran el pago de cientos de millones de dólares en sobornos. Muchos acusados se declararon culpables y cooperan con las autoridades.El testigo estrella de la fiscalía, el ex empresario deportivo Alejandro Burzaco, testificó que él y su empresa aceptaron pagar 160 millones de dólares en sobornos a través de los años, hasta su arresto en 2015.Parte de ese dinero fue para un funcionario de la FIFA a cambio de ayudar a conseguir votos para que Catar recibiera la sede del Mundial de 2022, declaró.La fiscalía dijo que Napout recibió 10.5 millones de dólares en sobornos, Marín 6.6 millones y Burga 4.4 millones.Sus defensas argumentaron que los tres fueron inculpados por Burzaco y otros testigos a cambio de recibir sentencias menores en sus propios casos.El abogado de Naput dijo al jurado que la fiscalía no presentó evidencia de transferencias bancarias o de depósitos extraordinarios para demostrar que había recibido grandes sumas de dinero.?Dicen que el dinero es el que manda, ¿pero a dónde fue a parar??, cuestionó el abogado John Pappalardo.?No pueden vincular un solo centavo con Juan?.Con información de Reuters y APUn hombre con maletín, el testigo clave en el caso FIFA FIFA sanciona a dirigentes que aceptaron sobornos.

