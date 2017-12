De acuerdo con la página de Acercamientos Cercanos de la NASA , este jueves pasarán dos asteroides cerca de la Tierra, el 2017 TL4 y el 2017 UG , y aunque no son los primeros ni los únicos, tendrán una peculiaridad: pasarán con un minuto de diferencia.De acuerdo con el diario 'Daily Star', el primero en acercarse será el 2017 TL4, que mide 81 metros de diámetro y lo hará aproximadamente a las 3:47 am (tiempo local), posteriormente, el segundo, el asteroide 2017 UG3 llegará un minuto después, el cual tiene un diámetro estimado es de 22 metros.Especialistas explicaron para el mismo diario que el paso de estos cuerpos celestes no representa ningún peligro para nuestro planeta, pues estarán a una distancia de más de 4 millones 608 mil kilómetros de distancia.El asteroide más grande observado en la NASA pasará cerca de la Tierra La NASA va en busca del origen del Sistema Solar EU y China van por Marte… pero Japón ganaría el espacio.

